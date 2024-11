AC Milan : Francesco Camarda dépasse Gianluigi Donnarumma

Quatre jours après son succès contre le Real Madrid (1-3) en Ligue des champions, l’AC Milan se déplace sur la pelouse de Cagliari pour le compte de la 12e journée de Serie A. Face au 17e du classement du championnat italien, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur Álvaro Morata, victime d’un traumatisme crânien.

Pour le remplacer, le technicien lusitanien avait annoncé ce vendredi, en conférence de presse, la première titularisation de Francesco Camarda. Une titularisation officialisée avec ce samedi, avec la publication de la composition milanaise. À 16 ans, 7 mois et 9 jours, Camarda devient donc le plus jeune joueur à débuter une rencontre de Serie A avec Milan. Il dépasse un certain Gianluigi Donnarumma… d’un petit jour.