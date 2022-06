Frenkie de Jong ne veut absolument pas quitter le FC Barcelone !

La suite après cette publicité

Dossier qui anime ce début de mercato, le possible départ de Frenkie de Jong du FC Barcelone a pris de l'épaisseur au fil des semaines. En recherche de liquidités, le club catalan a vu l'approche de Manchester United comme une belle opportunité pour renflouer ses comptes et investir cet été sur le mercato estival. Ainsi, un accord proche de 80 millions d'euros semble avoir été trouvé entre les deux clubs. Pourtant, si les discussions semblent bien se passer entre les deux clubs cela n'aboutira pas sans l'accord du joueur.

Et justement, il va falloir convaincre Frenkie de Jong de quitter le FC Barcelone et cela ne sera pas évident. Sport révèle ce mercredi que Frenkie de Jong n'entend pas rallier l'Angleterre. Retravailler à Manchester avec Erik ten Hag qui l'avait révélé à l'Ajax Amsterdam n'est pas le coeur du problème, c'est tout simplement que le joueur de 25 ans est déterminé à rester au FC Barcelone et l'a indiqué aux deux clubs.

Frenkie de Jong aurait des doutes sur son agent

Transformant ainsi un dossier en bonne voie en situation tendue, le natif d'Arkel est prêt à résister à toutes sortes de pression qu'on pourrait lui imposer sur ce mercato afin de rester à Barcelone et d'y réussir. Le joueur aurait même commencé à avoir des doutes sur son agent Ali Dursun selon le média catalan. En effet, il trouverait étrange l'insistance de ce dernier pour le placer du côté de Manchester United.

N'appréciant pas la situation actuelle et voulait rester dans ce qu'il caractérise "le club de ses rêves", Frenkie de Jong souhaite se montrer ferme jusqu'au bout dans ce dossier et complique ainsi les plans du FC Barcelone et de Manchester United. Voyant d'ailleurs ses émoluments augmenter significativement cette saison, le joueur sous contrat jusqu'en juin 2026 pose un problème épineux à son club dont les finances sont toujours aussi compliquées.