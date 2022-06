Manchester United et le FC Barcelone en passe de boucler le transfert de Frenkie de Jong

La suite après cette publicité

La venue d'Erik ten Hag sur le banc de Manchester United commence à se faire sentir. Depuis le début de ce mercato, le nouvel entraîneur du club anglais tente de faire venir avec lui des anciens de l'Ajax qu'il est parvenu à propulser dans le gratin du football mondial. On pense par exemple à Antony et à Jurriën Timber mais c'est surtout vers le Barça qu'il faut regarder. L'objectif au milieu de terrain se nomme Frenkie de Jong.

Manchester United tente désormais de faire le bonheur de son nouveau guide, celui qui doit l'aider à retrouver les sommets, aussi bien sur la scène nationale, que continentale. Depuis un certain temps, les dirigeants mancuniens sollicitent leurs homologues catalans pour connaître leurs positions sur le Néerlandais de 25 ans. Après plusieurs tentatives, il semblerait que les négociations touchent au but.

Un accord autour des 80 M€

D'après les informations de Sport, les deux clubs sont en passe de tomber d'accord sur une opération avoisinant les 80 M€, soit le montant auquel voulait se rapprocher le FC Barcelone, qui a tout de même déboursé 85 M€ il y a trois ans pour l'attirer. En faisant craquer les Red Devils, qui avaient proposé 65 M€ jusque-là, les Blaugranas ont fini par obtenir gain de cause en récupérant la quasi-totalité de l'argent investi.

Il ne reste plus qu'à finaliser cet accord mais tout pourrait aller très vite. Le club anglais a bon espoir de boucler l'entièreté de ce dossier d'ici au 30 juin. Manchester United s'est déjà entendu avec l'international oranje (44 sélections, 1 but) sur les termes d'un contrat de 5 ans. Il n'y a plus qu'à régler la question du salaire dont la valeur devrait augmenter par rapport à ce qu'il perçoit en Espagne.