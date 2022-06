Manchester United : Erik ten Hag prêt à tout pour retrouver Antony

La suite après cette publicité

L'été n'est pas facile pour les supporters de l'Ajax Amsterdam. Déjà dépouillé par les cadors européens après l'épopée du club lors de la Ligue des Champions 2018-19, le club ajacide revit le même scénario cette saison. La plupart de l'effectif néerlandais est courtisé, Noussair Mazraoui est déjà parti au Bayern Munich, là où Ryan Gravenberch est en passe d'être officialisé. Antony (22 ans), la révélation brésilienne des Champions d'Eredivisie, est également suivie de près et pourrait maintenant filer en Premier League.

En effet, le jeune auriverde pourrait quitter l'Ajax Amsterdam, mais conserver le même entraîneur. Erik ten Hag, qui a régulièrement affirmé qu'il aurait la main sur le mercato de son nouveau club, Manchester United, serait sur le point de parvenir à un accord avec l'Ajax pour récupérer l'ancien ailier de São Paulo. Un temps cité du côté du FC Barcelone et du Real Madrid, il semblerait que son destin soit finalement à Old Trafford. Un cas similaire à celui de Frenkie De Jong, pareillement proche de quitter le Barça pour retrouver le coach néerlandais.

Antony admiratif de Ten Hag

Plusieurs sources brésiliennes affirment que les Red Devils sont prêts à investir 45 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de 22 ans. Les performances de Jadon Sancho et de Marcus Rashford au cours de la saison dernière n'ont pas satisfait la direction du club, à l'instar d'un Anthony Elanga encore en manque de justesse devant le but. Cette saison, Antony a inscrit 12 buts et a délivré 10 passes décisives en 33 rencontres.

«Chaque joueur sous la direction d'Erik ten Hag devient un meilleur footballeur, grâce à sa formation, a déclaré Antony au journal néerlandais De Telegraaf. Depuis mon arrivée, il m'a donné beaucoup de confiance et a cru en ce que je pouvais faire. Je lui en suis reconnaissant. Je le respecte beaucoup». De quoi semer le doute sur l'avenir de l'ailier, admirateur de son ex-entraîneur, mais qui reste sous contrat jusqu'en 2025 avec les Lanciers.