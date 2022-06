Manchester United : comment Erik ten Hag a convaincu Frenkie de Jong

La suite après cette publicité

«Le courage et la persévérance ont un talisman magique devant lequel les difficultés disparaissent et les obstacles s'évaporent». Ces mots, ce sont ceux de John Quincy Adams, sixième président des États-Unis. Des mots qui semblent, par ailleurs, parfaitement résonner dans l'esprit d'Erik ten Hag, nouvel entraîneur de Manchester United. Déterminé à l'idée de s'offrir Frenkie de Jong (25 ans), milieu de terrain du FC Barcelone, l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam touche, aujourd'hui, au but. Un long travail de sape, tout proche de payer avec son ancien protégé.

«Est-ce que j’ai été appelé ? Je ne peux rien dire à ce sujet, mais je préfère rester à Barcelone. [...] Il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Je veux rester au Barça, le club de mes rêves depuis que je suis petit», déclarait pourtant dernièrement le Néerlandais. Fier de porter les couleurs barcelonaises, Frenkie de Jong pourrait donc, malgré tout, quitter les Blaugranas cet été, à l'heure où la direction catalane réfléchirait elle sérieusement à l'idée de céder son métronome dans l'entrejeu afin de renflouer les caisses du club, aspect non négligeable quand on sait que la situation financière du Barça. Conscient de ce contexte économique plus que fragile, Erik ten Hag a alors redoublé d'effort pour convaincre l'ancien milieu de Willem II et de l'Ajax de le rejoindre.

Erik ten Hag a abattu toutes ses cartes !

Au fil des semaines, la situation autour de Frenkie de Jong a, ainsi, totalement changé ! Entre les besoins économiques du Barça, obligé d'alléger sa masse salariale pour renforcer son effectif et l'instance de Ten Hag, le natif d'Arkel s'est progressivement tourné vers Old Trafford. Selon les informations du Mirror, reprises par SPORT, le joueur aurait même d'ores et déjà donné son accord pour rejoindre le club mancunien et attend simplement un accord entre les deux formations. A ce titre, SPORT indiquait dernièrement que les Culés et les Red Devils étaient plus proches que jamais de trouver un terrain d'entente pour l'international néerlandais (42 sélections, 1 but). Le quotidien catalan précisait, en ce sens, que le montant du transfert avoisinerait les 80 millions d'euros. Pour le plus grand bonheur de Ten Hag.

Dans cette optique, le quotidien espagnol précise que le nouvel entraîneur de Manchester United a activé toutes ses cartes pour persuader De Jong. Malgré l'absence de Ligue des Champions, Ten Hag a alors insisté sur le projet sportif qu'il souhaitait mettre en place pour rendre les années de gloire à Old Trafford. Désireux de construire ce nouveau projet autour de l'international néerlandais, Ten Hag lui a également rappelé le doublé Ligue et Coupe des Pays-Bas qu’ils ont remporté, ensemble, avec l’Ajax en 2019. Enfin, le coach batave n'a pas hésité à mettre l'accent sur la mauvaise gestion des Blaugranas lors de ses différents appels avec le joueur, estimant que les Culés n'exploitaient pas toutes les vertus de Frenkie De Jong. Oui, le courage et la persévérance ont un talisman magique devant lequel les difficultés disparaissent et les obstacles s'évaporent...