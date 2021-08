PSG : une défense qui fait beaucoup parler

La suite après cette publicité

Contrairement à la saison dernière, le Paris Saint-Germain réalise un meilleur début de saison. Certes, Mauricio Pochettino ne dispose pas encore de tout son effectif à 100%, mais cette fois, pas de covid-19 pour chambouler le groupe rouge-et-bleu. Vainqueur de Brest ce vendredi soir en Bretagne, le club de la capitale vient d'enchaîner sa troisième victoire consécutive en trois journées. Premiers du classement de Ligue 1, les Franciliens attendent désormais les premiers pas de Neymar et de Lionel Messi.

Toutefois, il n'a pas fallu attendre les retours à la compétition du Brésilien et de l'Argentin pour voir du spectacle avec Paris. C'est simple, en trois rencontres de championnat, les partenaires de Kylian Mbappé ont inscrit 10 buts. Mais ils en concèdent beaucoup aussi : 2 contre Brest et Strasbourg, 1 contre Troyes et 1 face au LOSC lors du trophée des Champions. Marquinhos et Sergio Ramos manquent encore à l'appel, mais la défense parisienne version portes de saloon ne passe pas inaperçue. Une friabilité que l'on peut notamment constater du côté gauche où Abdou Diallo, qui n'est pas un spécialiste du poste, y est installé. La faute à une perte de confiance en Layvin Kurzawa et à l'absence de Juan Bernat. Difficile donc de mettre Diallo l'intérimaire du moment sur le banc des accusés. Mais cela reste une cible facile pour les adversaires du PSG.

Pochettino a ciblé le problème

Cependant, Mauricio Pochettino s'attendait à rencontrer ce genre de difficultés. «Ça été un match très disputé. On a bien commencé en gagnant 2-0. On a eu beaucoup d'occasions, on aurait dû marquer plus de buts. On doit être plus cliniques devant. Ce football, c'est un jeu ouvert qui donne toujours des options à l'adversaire. Il y a beaucoup de transitions (offensives adversaires), on en a pris une et le match a logiquement été ouvert. En deuxième période, ç'a été pareil. On a marqué le troisième but et sur une occasion où se blesse Icardi, on a concédé le but, 3-2 et c'est vrai qu'on a souffert lors des 5 dernières minutes. Mais je suis content. Trois points sur un terrain difficile, face à une équipe qui a bien débuté sa saison et qui joue bien au football», a-t-il confié en conférence de presse.

Pas alarmiste, Pochettino a donc ciblé la cause des soucis parisiens : la gestion des transitions adverses sur les phases de contre. «Je préfère gagner les matches, si je pouvais choisir le résultat, je préfèrerais encaisser aucun but et en marquer beaucoup. Mais on a vu lors des premières journées, ce n'est facile pour personne. On doit avoir plus de contrôles sur les transitions. On joue souvent dans le camp adverse et on voit qu'elles nous font du mal. On a encaissé trop de buts à mon goût. Ce sont des choses que l'on doit améliorer». Difficile de lui donner tort, d'autant que le PSG ne va pas devoir trop trainer à régler ses soucis défensifs, notamment quand la Ligue des Champions fera son retour.