Brest-PSG : les notes du match

Dans un début de rencontre démarré tambour battant par les Parisiens, Mbappé était d'ailleurs tout proche d'ouvrir très rapidement le score, mais sa frappe, en angle fermé, était repoussée par un Bizot déjà décisif (4e). Monopolisant le ballon (85% de possession à la fin du premier quart d'heure), les hommes de Pochettino trouvaient trop facilement des brèches dans la défense brestoise, à l'image de Verratti laissé seul en plein cœur de la surface, mais ne parvenant pas à cadrer sa tentative (16e). Une pression finalement concrétisée avant la demi-heure de jeu. Herrera profitait d'un centre de Mbappé mal dégagé pour armer une reprise de volée victorieuse malgré l'intervention du portier brestois, pas exempt de tout reproche (0-1, 23e).

En souffrance, Brest pouvait tout de même remercier Bizot sur une frappe dangereuse signée Hakimi (34e) mais devait une nouvelle fois s'incliner face à la puissance offensive du PSG. Opportuniste et profitant d'une remise déviée de Gueye, Mbappé venait conclure de la tête une longue séquence de possession (0-2, 36e). Maître des débats, le PSG allait pourtant se faire surprendre juste avant la pause. Sur une des seules incursions du SB29 dans le camp parisien, Honorat profitait d'une magnifique talonnade d'un Faivre inspiré pour réduire le score d'une belle frappe croisée (1-2, 42e).

Angel Di Maria éteint les derniers espoirs brestois

De retour des vestiaires, après une panne de courant lors de la pause, les Parisiens continuaient d'avoir la main mise sur ce match sans pour autant se montrer réellement dangereux. Dans une rencontre qui commençait d'ailleurs à perdre progressivement en intensité, Gueye allait alors réveiller les 22 acteurs. Pas attaqué à 35 mètres du but brestois, l'international sénégalais envoyait un missile qui terminait sa course dans les buts d'un Bizot, là encore peu inspiré (1-3, 73e).

Touchés moralement, les hommes de Der Zakarian tentaient pourtant de réagir. Après un débordement d'Honorat, Pierre-Gabriel voyait sa reprise parfaitement détournée par un Navas impérial (78e). Mais les Brestois allaient être récompensés de leurs efforts quelques minutes plus tard. Après une contre-attaque bien menée, Mounié profitait d'un nouveau service de Faivre pour redonner espoir aux siens (2-3, 85e). Un espoir de courte durée quand Di Maria concluait d'un lob de l'extérieur du pied gauche un contre éclair (2-4, 90e). Un dernier coup d'éclat permettant au PSG de s'imposer (4-2) et de poursuivre son sans faute de ce début de saison.

L'homme du match : Gueye (7) : il a souvent permuté avec Verratti, quand celui-ci venait chercher le ballon au niveau des défenseurs centraux du PSG. Il s’est montré disponible et a touché beaucoup de ballons. Il est d’ailleurs le joueur parisien qui en a touché le plus (138 pour seulement 9 perdus). Il est venu presser parfois très haut, ce qui lui a permis de gratter quelques ballons. Il s’est également illustré d’un magnifique but. À la suite d’un corner parisien repoussé, il hérite du cuir aux 30 mètres de la cage adverse et décoche une frappe flottante qui trompe Bizot (73e). Le Sénégalais a signé une prestation solide, avec 10 duels gagnés sur 15, et propre techniquement (95 % de passes réussies).

Brest

Mounié (5) : impliqué sur le but d'Honorat, il joue intelligemment le coup pour remettre le ballon à Faivre. Sur ses 36 ballons touchés, le Béninois n'a pu tirer qu'une seule fois au but (18e), avant de réduire le score en fin de rencontre. Un match où il aura su jouer les bons coups, malgré six ballons perdus.

Cardona (4,5) : belle récupération au départ du but d'Honorat, mais il n'a pas vraiment pu beaucoup s'exprimer dans cette partie. Seulement 26 ballons touchés et trop peu d'occasions à se procurer. Remplacé par Le Douaron (74e) .

Faivre (6,5) : malgré la défaite du SB29, Faivre s'est largement distingué dans cette partie. Après de belles percées dans le milieu de terrain parisien, l'ex-Monégasque a été très présent au début du match. Avant la pause, il réalise une talonnade de grande classe pour le but d'Honorat. En seconde période, il est également impliqué sur le but de Mounié. Deux passes décisives pour lui ce soir et une prestation aboutie.

Honorat (5,5) : il est le Brestois qui a touché le plus de ballons dans cette partie. Très impliqué défensivement (quatre tacles tentés), il a beaucoup aidé Pierre-Gabriel sur son côté. Offensivement, il a réalisé un festival en seconde période, en réalisant beaucoup de différences (quatre dribbles tentés) devant Diallo et a surtout marqué en première intention devant Navas.

Uronen (3) : comme beaucoup de latéraux gauches dans ce début de saison, le Finlandais a eu beaucoup de mal face à la pression d'Hakimi. Avec peu d'assurance dans ses duels, il a été dépassé sur l'action amenant le but de Mbappé et est trop attentiste sur le dernier but de Di Maria. Offensivement, il n'a pu apporter beaucoup en raison du plan de jeu défensif du SB29 (seulement deux centres, qui n'ont rien donné).

Brassier (4) : après des erreurs de placement et des dégagements trop justes en début de match, il a su prendre ses marques et gêner la défense parisienne en seconde période (trois dégagements réalisés). Il a notamment été averti après un tacle en retard sur Icardi (52e).

Pierre-Gabriel (5) : l'ancien stéphanois a débuté sa partie par un superbe retour devant Mbappé (5e). En difficulté face aux offensives parisiennes, il s'est montré solide et a beaucoup aidé son bloc à remonter sur les contre-attaques. Il aurait même pu s'offrir un but, mais a vu son tir à bout portant être détourné par Navas. Remplacé par Duverne (86e) .

Bizot (4) : le portier néerlandais s'est directement démarqué en sortant un bel arrêt devant Mbappé, sur la première alerte du match (4e). Mis à part de belles interceptions devant Hakimi et Mbappé (34e, 49e, 58e), il réalise tout de même une grosse faute de main sur la frappe d'Herrera (24e), qui a coûté l'ouverture du score aux Brestois et n'est pas très net sur la frappe lointaine de Gueye (73e).

PSG

Navas (5,5) : le gardien parisien n’a absolument rien eu à faire lors de la première mi-temps. Sa seule intervention possible aurait été sur le but de Brest, mais il se couche mal sur le ballon qui passe sous lui (42e). Il était bien intervenu devant Cardona qui se présentait seul devant lui, mais l’attaquant a finalement été signalé en position de hors-jeu (68e). Le gardien parisien était bien positionné pour repousser la frappe de Pierre-Gabriel, laissé seul dans la surface (78e). Difficile pour lui d’intervenir sur le but de Mounié, laissé seul au second poteau (85e).

Hakimi (6,5) : il a effectué un bon retour pour couper le centre en retrait d’Honorat (20e). Comme à son habitude, l’international marocain a été très actif sur son côté. Il a parfois pêché dans la dernière passe, notamment sur son centre en retrait à la suite d’un une-deux d’école avec Mbappé (31e). Bien servi par Wijnaldum dans la surface, il élimine Uronen d’une feinte de frappe mais sa tentative est bien repoussée par Bizot (33e). Il a été un peu plus discret lors du second acte, même si sa frappe pied gauche aurait pu tromper le portier brestois (48e). Il est passeur décisif en fin de match pour le quatrième but de son équipe, marqué par Di Maria (90e).

Kehrer (5,5) : un bon match du défenseur parisien. Il s’est illustré par quelques bonnes anticipations et avait remporté 100 % de ses duels disputés à la mi-temps. En revanche, il laisse filer Cardona dans son dos qui vient se présenter seul face à Navas, mais l’attaquant est finalement signalé en position de hors-jeu (68e). Dans la relance, il n’a pas fait d’erreur et a réussi 97 % de ses passes.

Kimpembe (5) : comme Kehrer, le capitaine du PSG n’a pas tellement été mis en difficulté. Les Parisiens ont monopolisé le ballon et il était difficile pour lui d’intervenir sur la contre-attaque brestoise qui amène le but (42e). Il a bien poussé un centre puissant d’Honorat dans la surface (56e). En revanche il est à la faute sur le but de Mounié, qu’il a laissé seul au second poteau (85e).

Diallo (4) : son équipe monopolisant le ballon, il a pu se projeter très haut pour essayer d’apporter le surnombre sur son côté. Il laisse filer Honorat dans son dos mais le centre en retrait de ce dernier est finalement intercepté (20e). À la suite d’une interception au milieu de terrain, il se projette bien vers l’avant et sert parfaitement Mbappé dans la surface, dont la frappe est contrée (32e). Il s’est fait totalement prendre par le dribble d’Honorat qui aurait pu amener le deuxième but brestois (78e). Il a été en difficulté tout au long de la rencontre face à ce dernier, notamment en fin de match quand Brest poussait pour égaliser. Il est tout de même bien revenu pour le tacler dans la surface dans les dernières minutes (90e).

Verratti (6,5) : il venait soit très bas, au niveau de ses défenseurs centraux, pour organiser la relance parisienne, soit très haut pour essayer de trouver la faille dans la défense brestoise. Étrangement seul dans la surface à la suite d’un corner, il se met en position de frappe mais celle-ci passe au-dessus de la cage de Bizot (16e). L’international italien a semblé en jambe pour sa première titularisation de la saison et s’est montré très disponible au milieu de terrain, ce qui lui a permis de toucher énormément de ballons (129). Remplacé par Draxler (72e).

Herrera (6) : il a énormément participé au jeu offensif du PSG. Sa bonne passe en profondeur pour Mbappé aurait pu amener l’ouverture du score, mais l’attaquant perd finalement son duel face à Bizot (3e). Il était à la réception d’un centre mal repoussé par la défense brestoise pour reprendre le ballon de volé et inscrire le premier but de son équipe, en profitant tout de même d’une erreur de main du gardien brestois (23e). Comme Verratti et Gueye, il a été très disponible avec 119 ballons touchés et 95 % de passes réussies.

Gueye (7) : voir c-dessus.

Wijnaldum (3) : positionné derrière Icardi et Mbappé, il a eu du mal à organiser le jeu du PSG. À la mi-temps, il avait touché seulement 24 ballons. Beaucoup moins en vue que ses compères du milieu de terrain, il a été l’auteur de quelques erreurs techniques évitables. Il a semblé manquer d’automatisme avec ses coéquipiers et n’a que très peu combiné avec eux, contrairement aux autres milieux de terrain parisiens.

Mbappé (6,5) : il s’est créé une grosse occasion dès les premières minutes du match. Bien servi en profondeur dans la surface, il bute finalement sur le gardien brestois (3e). Aligné à la pointe de l’attaque avec Icardi, il a beaucoup décroché, notamment sur le côté gauche, là où il se sent le plus à l’aise. Servi par Diallo, il parvient à se retourner, mais sa frappe est détournée par Chardonnet (32e). Il a su profiter d’une frappe contrée par un défenseur brestois pour surgir et placer une tête imparable pour Bizot (36e). Il a eu un peu plus de mal à se montrer dangereux et deuxième mi-temps et ses coups de pied arrêtés n’ont rien donné. Remplacé par Di Maria (80e), qui a inscrit le quatrième but de son équipe d’un lob sur Bizot (90e).