PSG : la grande première de Gianluigi Donnarumma

La suite après cette publicité

Mauricio Pochettino avait décidé de nous surprendre ce samedi, contre Clermont (4-0, 5e journée de Ligue 1), en alignant Gianluigi Donnarumma (22 ans), arrivé cet été libre en provenance de l'AC Milan, alors que Keylor Navas (34 ans) avait jusqu'ici démarré toutes les rencontres en championnat. Forcément, les regards étaient tournés sur l'Italien, champion d'Europe avec la Squadra Azzurra cet été.

Le bilan comptable est bon puisqu'il n'a pas encaissé le moindre but. Et s'il n'a pas toujours été impérial dans ses choix au pied (relances ratées 40e et 78e, dribble manqué sans conséquence 79e), le portier transalpin, salué comme il se doit par le public du Parc des Princes, a su diffuser de la confiance dans sa défense par ses jaillissements (12e, 45e, 80e) et ses quelques arrêts (27e, 78e). On l'a surtout vu communiquer par les mots et par les gestes, félicitant chaudement plusieurs fois ses défenseurs Marquinhos et Presnel Kimpembe après des interventions réussies avec des tapes amicales et même des accolades. Forcément, à l'issue de la rencontre, il avait le sourire.

Pochettino a aimé mais...

«C’est un match qu’on a bien préparé, un excellent résultat, je remercie les supporters pour leur soutien aujourd’hui, je suis conscient d’être dans un grand club, dans une grande équipe donc tout va bien. Milan c’est le passé, je suis très content d’être au PSG, mes coéquipiers m’ont très bien accueilli et je veux maintenant gagner avec le club», a-t-il lâché au micro d'Amazon Prime Video. En conférence de presse, Mauricio Pochettino a salué la première de son n° 50.

«Je suis content du rendement de Gigio pour son premier match avec nous, ce sont de bons débuts», a-t-il d'abord souligné avant de se laisser du temps pour définir la hiérarchie au poste pour la suite de la saison. «Les décisions seront prises en temps et en heure par rapport à la compétition, à la forme du moment, nous avons un groupe de 35 joueurs et c'est la même chose pour tous les postes», a-t-il conclu. On attend désormais de voir qui débutera mercredi, à Bruges, pour le début de la campagne parisienne en Ligue des Champions.