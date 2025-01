LdC : les 18 premiers qualifiés sont connus

Liverpool et le FC Barcelone assurés du top 8, l’Atalanta et l’Atlético de Madrid qui seront dans le top 24, la soirée d’hier en Ligue des Champions a apporté son lot de renseignements. Avec les matches de ce mercredi soir, d’autres équipes ont pu valider leur ticket pour la suite de la compétition. C’est le cas de certains vainqueurs du soir comme Arsenal (3e) qui a battu le Dinamo Zagreb (3-0), l’Inter Milan (4e) qui s’est joué du Sparta Prague (1-0), l’AC Milan (6e) qui a dominé Girona (1-0), le Feyenoord (11e) tombeur du Bayern Munich (3-0), le Real Madrid (16e) qui a écrasé le Red Bull Salzbourg (5-1) et le Celtic Glasgow (18e) qui a battu les Young Boys de Berne (1-0).

Malgré sa défaite 3-0 contre le Feyenoord, le Bayern Munich (15e) est également qualifié tout comme des équipes qui ont joué hier ou plus tôt dans la soirée. En effet, le Bayer Leverkusen (8e), Aston Villa (9e), l’AS Monaco (10e), Lille (12e), Brest (13e), le Borussia Dortmund (14e) et la Juventus (17e) ont au moins assuré leur qualification pour les barrages. Trois équipes françaises sont donc assurées d’aller en barrages avec l’AS Monaco, Lille et Brest.

Les clubs assurés d’être au moins barragistes (top 24)

Atalanta Bergame

Atlético de Madrid

Arsenal

Leverkusen

Inter Milan

Aston Villa

Brest

Monaco

Lille

Liverpool

Barcelone

Feyenoord

Juventus

Bayern Munich

Dortmund

Celtic Glasgow

AC Milan

Real Madrid

Les clubs éliminés

RB Leipzig

Slovan Bratislava

Young Boys Berne

Sturm Graz

Étoile Rouge de Belgrade

Bologne

Girona

Salzburg

Sparta Prague