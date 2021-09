Liga : réduit à dix, le FC Barcelone partage les points avec Cadiz

Suite et fin de cette sixième journée de Liga. Après les victoires de la Real Sociedad et du Betis plus tôt dans la soirée, tous les regards étaient rivés sur l’Estadio Nuevo Mirandilla où le FC Barcelone affrontait la modeste équipe de Cadiz. Huitièmes du classement au coup d’envoi, les Blaugranas jouaient gros en Andalousie face au quinzième. Enfin, surtout Ronald Koeman.

Plus que jamais sur la sellette, le Batave est clairement menacé. Sa dernière sortie médiatique, où il s’est contenté de réciter un communiqué au lieu de répondre aux questions des journalistes, en dit long sur la situation tendue chez les Culés. Pour tenter de se donner de l’air, Koeman a misé sur un onze de départ dans lequel figuraient les jeunes Demir et Gavi. Ce dernier fêtait d’ailleurs sa première titularisation en équipe A.

Le Barça piétine

Les Catalans ont eu la maîtrise du ballon et le jeune Gavi ne se cachait pas dans la construction du jeu. Mais avoir le cuir ne signifie pas toujours mener au score. Face à une équipe de Cadiz très regroupée défensivement et brouillonne techniquement, les partenaires de Frenkie De Jong n’ont jamais inquiété le portier adverse. Entre des centres mal négociés et des attaquants blaugrana tentant surtout de faire la différence sur un exploit individuel, la première période n’a emballé personne.

Au retour des vestiaires, Koeman a choisi de sortir le jeune Demir et de faire entrer Sergi Roberto. Très vite, Memphis Depay a eu deux occasions coup sur coup pour donner l’avantage aux siens (51e, 52e). Mais alors que le Barça s’approchait plus facilement de la cage de de Ledesma, Frenkie De Jong a récolté deux cartons jaunes, un peu sévèrement, en deux minutes. Sonnés après avoir été réduits à dix, les Culés ont bien failli prendre l’eau en fin de match. Mais une fois encore, Marc-André Ter Stegen a joué les sauveurs en repoussant une double occasion de Salvi et Sobrino (81e). Les deux équipes en resteront là, malgré une balle de match ratée par Depay (90e+3). Le Barça n’a pas séduit, enchaîne un deuxième match nul consécutif et grappille une place au classement (7e, avec un match en moins). Idem pour Cadiz (14e).

