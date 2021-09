Liga : la Real Sociedad et le Betis l'emportent aux forceps

En attendant le match du FC Barcelone à Cadiz, quatre autres équipes s’affrontaient ce soir dans le cadre de la sixième journée de Liga. Quatrième du classement au coup d’envoi, la Real Sociedad se rendait chez le dix-huitième, Grenade. Une rencontre qui n’a pas été une partie de plaisir pour les Basques, même si l’essentiel a été fait. Menée au score dès la neuvième minute après un but de Sanchez, la Real a réagi au début de la seconde période avec des réalisations signées Elustondo et Merino. Toutefois, les Andalous pensaient arracher le point du match nul après un penalty transformé par Milla.

Mais c’était sans compter sur le deuxième but de la soirée d’Elustondo inscrit à sept minutes du coup de sifflet final. Excellente opération pour la Real qui grimpe provisoirement sur le podium. De son côté, le Betis, 12e, se rendait dans le nord de l’Espagne pour affronter Osasuna. Et là encore, la décision s’est faite durant les derniers instants du match. Alors que les deux équipes étaient à égalité après des buts de Hermoso et Kike, Juanmi et Willian José ont permis aux Verdiblancos de l’emporter 3-1.