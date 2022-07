Amical : Mohamed Bayo offre la victoire à Lille face à Cadiz

Le LOSC poursuit sa préparation estivale avant d'ouvrir sa saison 2022/2023 de Ligue 1 par la réception de l'AJ Auxerre le 7 août prochain. Les hommes de Paulo Fonseca affrontaient Cadiz à Marbella, pour son troisième match amical face à une formation espagnole après Las Palmas (2-2) et l'Espanyol (défaite 2-0).

Les Dogues ont fait le travail et se sont imposés sur la plus petites des marges (1-0), et ce grâce à sa nouvelle recrue estivale Mohamed Bayo. L'attaquant international guinéen, arrivé en provenance de Clermont, a ouvert son compteur buts avec Lille en reprenant bien le corner dévié par José Fonte (19e).