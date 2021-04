LdC, PSG : le message d’Idrissa Gueye après son expulsion

La suite après cette publicité

Idrissa Gueye a vécu une soirée mouvementée hier soir lors de la rencontre face à Manchester City en Ligue des Champions. Le milieu de terrain sénégalais du Paris Saint-Germain a réalisé une très bonne première période, avant de provoquer une faute amenant un but sur coup franc en seconde, et d’écoper d’un carton rouge quelques minutes plus tard. L’ancien joueur d’Everton loupera donc la demi-finale retour la semaine prochaine à l’Etihad Stadium.

À travers son compte Instagram, Gana Gueye a souhaité s’excuser auprès de ses coéquipiers, et des supporters du PSG. «Désolé de vous avoir laissé tomber les gars, ce sera dur de ne pas pouvoir défendre nos couleurs avec vous au match retour, mais rien n’est fait, j’ai confiance en vous», dit-il. En effet, tout est encore possible et l’équipe de Mauricio Pochettino peut encore croire en la qualification.