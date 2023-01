Le dernier duel entre CR7 et Messi fait saliver l’Europe, les déclas de Pep Guardiola font grand bruit

CR7 vs Messi !

C’est la dernière opposition entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Enfin, rien n’est écrit bien sûr, mais cela semble bien être « le dernier face-à-face » entre ces deux légendes, comme le résume Le Parisien. Le journal local va même plus loin dans ses pages intérieures en évoquant « des stars et des dollars pour un drôle de soir ». Douze Ballons d’Or au total qui font aussi les gros titres du Progrès en France. On en parle aussi au Portugal, comme avec le Jornal de Noticias. « Deux ans après leur dernier match, CR7 et Messi s’affrontent », placarde le quotidien lusitanien sur sa couverture, même chose en Une d’A Bola.

Guardiola défend Haaland !

En Angleterre, Manchester City fait les gros titres des tabloïds. Notamment à cause d’un homme, Pep Guardiola qui a eu des mots forts en conférence de presse. Interrogé sur le manque d’efficacité des Skyblues (1 seul tir cadré sur les deux derniers matches) il a tenu à défendre son attaquant de pointe. « Nous avons vraiment bien joué avec Haaland, donc ce n’est pas ça. Pour mieux jouer, pour créer plus d’occasions, il faut lui fournir à lui ou aux autres attaquants, autant de ballons que possible », a-t-il affirmé. Un constat qui fait les gros titres du Times ce jeudi, mais aussi de la Une des pages sport du Sun ! Même chose dans les colonnes du Manchester Evening News. Le journal local rapporte l’absence d’inquiétude du côté de Guardiola, face au récent manque d’efficacité de son équipe.

L’Inter, roi de la Supercoupe

En Italie, l’Inter a remporté hier la Supercoupe d’Italie qui se jouait en Arabie Saoudite ! Les Nerazzurri ont battu le rival et voisin AC Milan 3 buts à 0 comme le rapporte ce jeudi La Gazzetta dello Sport. Federico Dimarco, Edin Dzeko et Lautaro Martinez sont les buteurs de la partie. Pour le journal au papier rose, on a eu le droit à une « Super Inter ». Un succès historique pour l’Inter qui remporte la septième Supercoppa de son histoire. C’est justement ce que met en avant le Corriere dello Sport. « Roi des coupes », titre le journal.