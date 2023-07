Nîmes : Nicolas Benezet fustige la gestion de Rani Assaf

Il n’est jamais agréable de voir un club français s’enfoncer dans les méandres du football français. Encore en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021, Nîmes est désormais en National 1 après sa 19e place obtenue en Ligue 2 lors de la saison qui vient de s’écouler. Pour un grand nombre de supporters gardois, le déclin du club est l’œuvre de Rani Assaf, président de l’institution nîmoise. Capitaine des Crocodiles, Nicolas Benezet a avoué, au micro d’Objectif Gard, ne pas avoir eu d’aide de son dirigeant la saison passée : «En tant que capitaine, je me devais de parler au président pour faire en sorte que cette mission impossible (le maintien) soit un peu plus possible. Malheureusement, à aucun moment je n’ai été entendu parce que le projet sportif est le dernier de ses soucis. Il n’avait que son projet immobilier en tête.»

Le milieu offensif de 32 ans est même allé plus loin et a sorti la sulfateuse sur la gestion de son président : «Ma position dans le conflit supporters/président ? Malheureusement, plus personne ne veut venir au stade parce que la politique du club ne fait plus partie de ce que les nîmois attendent. Et je ne peux que défendre les supporters sur cela, parce que de A à Z le président a tout fait pour que le club coule. Il ne pouvait pas mieux le faire. Je n’arrive toujours pas à comprendre comment un mec comme lui qui n’y comprend absolument rien au football soit président d’un club professionnel. L’avenir du club à court terme ? Tant que Rani Assaf sera président, on va couler. Je pense qu’il a assez tué mon club, mais s’il continue, je pense que l’année prochaine on sera en National 2. J’espère vraiment que le peu de pouvoir que la mairie a sur lui va faire en sorte de le faire partir au plus vite, sinon on ne s’en sortira pas.» Ambiance…

