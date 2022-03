Liga : l'Espanyol s'impose face à Majorque

29e journée de Liga entre l'Espanyol Barcelone et Majorque ce dimanche. Après avoir été éliminé en Coupe du Roi en janvier par les Majorquins, l'Espanyol avait à coeur de prendre sa revanche sur le promu. C'est chose faite avec cette victoire sur la plus petite des marges, grâce à un but de l'inévitable Raul de Tomas auteur de son 14eme but de la saison en championnat.

La suite après cette publicité

Avec cette victoire les Catalans enchainent un troisième match sans défaite et passent provisoirement devant le Celta Vigo sur la 11e marche du classement. Leurs adversaires du jour enchaînent eux une 6e défaite consécutive et risquent de passer dans la zone de relégation en cas de victoires de Cadix face à Villarreal.