Barça : Vitor Roque vendu à Palmeiras

Vitor Roque et le FC Barcelone, c’est définitivement terminé. Après l’annonce de la fin du prêt de l’attaquant brésilien au Betis, le club catalan a enfin pu transférer son joueur à Palmeiras. L’opération devrait rapporter environ 25 M€ aux Blaugranas. En 16 matches disputés avec le Barça, Vitor Roque a marqué 2 buts.

FC Barcelona and Sociedade Esportiva Palmeiras have reached an agreement for the transfer of Vitor Roque.