Yuri Berchiche inquiète un Athletic au bord de la crise de nerfs

Depuis son départ du Paris SG, à l'été 2018, Yuri Berchiche (30 ans) s'est imposé comme l'une des valeurs sûres de Liga à son poste. Le latéral gauche a réalisé deux saisons pleines avec l'Athletic (68 apparitions, 4 buts), attirant même les regards du FC Barcelone. Le défenseur semblait parti pour poursuivre sur sa lancée depuis le début de l'exercice. Oui, mais voilà, il a été stoppé par la Covid-19.

Testé positif début octobre, l'Ibère a été placé à l'isolement pendant 14 jours. Un premier coup de frein. À son retour, tout semblait reparti sur les bons rails, puisqu'il enchaînait une entrée en jeu et trois titularisations. Mais au cours de ses deux dernières sorties, le natif de Resideus inquiète. À Getafe (1-1, 11e journée de Liga), il est sorti juste après la pause. Ce week-end, contre le Celta de Vigo (0-2, 12e journée), il a été remplacé à la mi-temps.

Deux sorties prématurées inquiétantes...

Victime de vertiges selon la version officielle, il a semblé à court de souffle lors de ce dernier match, quelques instants avant la pause, au sortir d'un duel qu'il a l'habitude de maîtriser, restant un moment au sol. Les conséquences de son infection au coronavirus ? «Nous sommes inquiets, il n'y arrive pas. Il a eu la Covid et, depuis, il est suivi», a expliqué son coach Gaizka Garitano à l'issue de la rencontre. «Il nous dit qu'il ne va pas mal, mais pas non plus très très bien». Les résultats de ses tests médicaux sont pourtant bons.

Pour l'heure, les études sur les suites de l'infection chez les sportifs de haut niveau, même asymptomatiques, ne permettent pas d'effectuer de lien direct entre la Covid et de telles difficultés. Toujours est-il que l'écurie de Bilbao aurait bien besoin de son cadre, qui s'est entraîné normalement ce lundi selon El Correo, en pleine forme. Décevant 13e au classement de Liga, le club basque fait face à la contestation de ses supporters et Garitano, soutenu par le président Aitor Elizegi, est plus que sur la sellette alors que se profilent deux déplacements périlleux sur la pelouse du FC Valence et à Madrid pour affronter le Real. Quand rien ne va...