Le FC Barcelone adore Yuri Berchiche

Dépossédé de son titre en Liga par le Real Madrid, le FC Barcelone prépare l'avenir. Et pour retrouver les sommets en Liga, le club catalan devra passer par la case investissement. Seulement, les caisses sont loin d'être pleines chez les Blaugranas, qui tentent de dégraisser à tout-va avec, selon Marca, au moins 12 joueurs à vendre cet été.

En attendant de dégager de précieuses liquidités, les pensionnaires du Camp Nou scrutent le marché pour identifier des cibles potentielles pour cet été. Au poste de latéral gauche, Mundo Deportivo nous apprend que le profil de Yuri Berchiche (30 ans) est hautement apprécié en interne du côté de la Catalogne.

Une clause à 100 M€ !

Son niveau (il sort d'une bonne saison avec l'Athletic, marquée par 6 buts et 1 passe décisive en 33 apparitions en Liga), son vécu (un passage d'une saison au Paris SG) et son expérience (146 matches en Liga) plaisent énormément à Éric Abidal et la cellule sportive barcelonaise. Ces derniers espèrent depuis de longs mois trouver la bonne doublure pour l'indéboulonnable Jordi Alba (31 ans).

Junior Firpo (23 ans), qui n'a pas convaincu sur ses rares apparitions (17 matches en Liga, 1 but), serait en effet sur le départ, avec l'Inter sur les rangs. Seul hic pour le Barça, le prix de Berchiche. Sa clause libératoire à Bilbao est en effet fixée à 100 M€. Et les Basques ne sont pas du genre à négocier...