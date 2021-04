Super League : les douze clubs se sont protégés de la FIFA et de l’UEFA

La suite après cette publicité

Ce dimanche, douze des plus grands clubs européens ont annoncé la création d’une Super League. Un « championnat » où les plus grosses écuries européennes (le Real Madrid, FC Barcelone, Manchester City…) s’affronteraient chaque week-end. Cette compétition viendrait donc concurrencer la Ligue des champions dans les années à venir. Pour contrecarrer ça, l’UEFA a annoncé mettre en place de lourdes sanctions contre les clubs, allant même jusqu’à exclure les équipes de leur championnat respectif si cette Super League voyait le jour.

Dans une lettre envoyée par le groupe de clubs anglais, espagnols et italiens au président de la FIFA, Gianni Infantino, et à son homologue de l'UEFA, Aleksander Ceferin, les dirigeants indiquent que la Super League a déjà été financée à hauteur de 4 milliards d'euros (5,5 milliards de dollars) par une institution financière. « Votre déclaration formelle nous oblige toutefois à prendre des mesures de protection pour nous prémunir contre une telle réaction négative, qui non seulement mettrait en péril l'engagement de financement dans le cadre de la subvention, mais, de manière significative, serait illégale. C'est pourquoi la SLCo (Super League Company) a déposé une requête devant les tribunaux compétents afin de garantir la mise en place et le déroulement sans heurts de la compétition, conformément aux lois applicables. » peut-on lire dans cette lettre dévoilée par AP News.