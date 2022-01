AC Milan : Fikayo Tomori absent un mois

Coup dur pour l'AC Milan et Fikayo Tomori ! Touché lors de la victoire de l'AC Milan contre le Genoa (3-1 a.p.) jeudi soir en 8es de finale de la Coupe d'Italie, le défenseur central international anglais souffre, en effet, d'une lésion au ménisque du genou gauche.

Selon les dernières informations du quotidien L'Equipe, l'international des Three Lions (2 sélections) va donc devoir subir une intervention sous arthroscopie ce vendredi. Dès lors, le Milanais âgé de 24 ans devrait observer une période d'indisponibilité estimée à un mois et manquera donc à Stefano Pioli pour les deux chocs prévus contre la Juventus (23 janvier) et l'Inter Milan (6 février).