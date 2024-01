L’AS Monaco va prolonger Vanderson

Cet hiver, l’AS Monaco s’est mis en quête de sécuriser ses jeunes à gros potentiel. Après la prolongation d’Eliesse Ben Seghir (18 ans), la formation de la Principauté va blinder un autre grand espoir du club. Selon nos informations, l’ASM est proche d’étendre le bail de Vanderson (22 ans), dont le contrat courait jusqu’en 2027 avant cette prolongation. Il sera désormais lié à l’ASM qui va prolonger son contrat d’une saison, jusqu’en juin 2028.

L’AS Monaco va réaliser un joli coup, d’autant plus que plusieurs clubs étrangers étaient sur la piste du latéral international brésilien (2 sélections), à commencer par le Barça où Deco le tient en plus haute estime. Avec deux buts et une passe décisive en 12 rencontres cette saison en Ligue 1, Vanderson s’est imposé comme un titulaire en puissance du onze d’Adi Hütter. La progression du prometteur latéral droit a été freinée par une blessure au genou en octobre, et il revient actuellement d’un autre pépin physique qui l’a empêché de prendre part au match contre Marseille samedi soir.