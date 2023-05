Mercato : les joueurs que Deco veut ramener au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Il sera l’un des hommes forts du Barça dès cet été. Deco devrait ainsi prendre la relève de Mateu Alemany, le directeur général de la section football du club barcelonais, le départ de ce dernier étant déjà officialisé. L’ancien international portugais aurait même déjà commencé à travailler pour Joan Laporta, et ce alors qu’Alemany restera normalement jusqu’à la fin du mercato.

Comme l’explique AS, celui qui sera le prochain homme fort du mercato barcelonais aurait déjà choisi la recrue offensive du Barça : Pierre-Emerick Aubameyang. Deco s’entend en plus bien avec le Gabonais, et Chelsea ne devrait pas poser trop de problèmes pour que le buteur de 34 ans revienne en terres catalanes. Xavi a même déjà donné son feu vert et est ravi de pouvoir l’avoir à nouveau sous ses ordres.

Un nouveau Brésilien au Barça ?

En revanche, la signature d’Aubameyang fermerait les portes du Barça à Vitor Roque, la pépite de l’Athletico Paranaense, qui était annoncée assez proche du leader de la Liga. De son côté, Sport dévoile un autre nom. Alors que les Catalans veulent renforcer leur défense, Deco a suggéré un nouveau nom ; celui de Vanderson, le latéral droit de l’AS Monaco.

Ce dernier avait déjà été dans les petits papiers du Barça ces derniers mercatos, mais cette fois, les Catalans pourraient bien passer à l’attaque. Deco pousse en interne pour que Joan Laporta fasse une offre et l’enrôle dès cet été, alors que d’autres clubs du calibre de Manchester United sont aussi intéressés par ses services. Mais là aussi, comme pour toutes les pistes estivales de la formation barcelonaise, il va falloir faire du bricolage sur le plan financier…