Le retour de Neymar n’enchante pas vraiment les Saoudiens

C’est l’information de la semaine dans le monde du football et elle a fait le tour de la planète. Après un an d’absence dû à une rupture totale du ligament croisé du genou lors d’un match avec le Brésil, Neymar a fait son grand retour sur les terrains de football ce lundi. Remplaçant au coup d’envoi du match de C1 asiatique face à Al-Ain, il est rentré en fin de rencontre et a donc retouché le cuir en match officiel pour la première fois depuis très longtemps. «Je me sens bien. C’est très difficile, j’ai toujours une bonne équipe avec moi, mais je suis très content. Je suis de retour», expliquait-il après le match. Un retour qui n’a pas manqué d’enflammer la planète football qui n’attendait que de revoir la star brésilienne en action. Plusieurs joueurs n’ont pas non plus manqué de réagir à ce retour à l’image de Rafael Leao ou encore Vinicius Jr.

La suite après cette publicité

Ce buzz mondial a logiquement été savouré par la presse saoudienne le lendemain. Le quotidien Arriyadiyah a passé en revue la presse européenne et sud-américaine pour montrer l’impact du retour de Neymar. Et si le journal saoudien souligne l’impact positif du retour de Neymar d’un point de vue médiatisation, il souligne aussi certaines réticences en Arabie saoudite au sujet du retour du Brésilien. En effet, le média Goal Arabia explique ainsi que son retour de blessure va compliquer grandement la gestion de l’équipe d’Al-Hilal. Avant sa blessure, sur ses premiers matches, Neymar était notamment pointé du doigt pour son attitude et son implication.

À lire

Neymar pose déjà un sérieux casse-tête au Brésil

Une équipe qui tourne sans lui

Désormais de retour de blessure, il va devoir montrer un autre visage puisque son équipe est tout simplement invincible. Invaincue depuis plus d’un an, la formation de Jorge Jesus écrase tout sur son passage et a logiquement remporté toutes les coupes nationales la saison dernière. En interne, on explique ainsi que la blessure de Neymar a été vue comme un «soulagement, un fardeau en moins» tant il représentait «un casse-tête pour l’entraîneur». Depuis, le club semble se porter à merveille et Goal Arabia explique clairement que «Al Hilal n’a plus besoin de Neymar» puisque l’équipe est bien différente maintenant.

La suite après cette publicité

Débarqué l’été dernier au moment d’un mercato XXL, Neymar doit dorénavant se fondre dans un effectif qui a grandi sans lui. «Il doit abandonner les idées préconçues selon lesquelles il est la star indispensable. Il doit se débarrasser complètement de son apparence de célébrité et "s’humilier", au sens footballistique du terme, à l’entraînement pour entrer dans une équipe forte qui ne dépend pas de lui ou d’un joueur» écrit le média saoudien qui précise que le trio offensif composé de Malcom, Mitrovic et Al-Dawsari marche à merveille. Et pour le dernier cité, véritable star nationale chez les Saoudiens, difficile de le voir sortir du onze. Cela a forcément de quoi inquiéter les Saoudiens qui estiment que Neymar doit faire ses preuves et surtout se mettre en tête qu’il ne vient pas en pré-retraite ici. «Si Neymar joue sans engagement ni sacrifice et continue de s’intéresser aux événements hors du terrain au détriment de son niveau, Al-Hilal risque de l’abandonner l’été prochain», prévient Goal Arabia. À peine de retour, Neymar est déjà sous pression. Mais la pression, le joueur de 32 ans connaît ça depuis ses débuts…