Fenerbahçe - OL : les compositions officielles

Ce jeudi, la 7e journée de la Ligue Europa 2024/2025 se poursuit avec un duel intéressant entre Fenerbahçe et l’Olympique Lyonnais. A domicile, les Turcs s’organisent dans un 4-3-3 avec İrfan Can Egribayat qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Çaglar Söyüncü et Yusuf Akçiçek. Fred et Sofyan Amrabat se retrouvent dans l’entrejeu avec Sebastian Szymanski. En pointe, Youssef En-Nesyri est soutenu par Dusan Tadic et İrfan Kahveci.

De leur côté, les Gones s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Lucas Perri dans les cages derrière Saël Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner. Le milieu de terrain est assuré par Nemanja Matic et Corentin Tolisso avec Rayan Cherki un cran plus haut. Devant, Georges Mikautadze est accompagné dans les couloirs par Saïd Benrahma et Malick Fofana.

Les compositions

Fenerbahçe : Egribayat - Osayi-Samuel, Djiku, Söyüncü, Akcicek - Fred, Amrabat, Szymanski - Tadic, En-Nesyri, Kahveci

Olympique Lyonnais : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner - Matic, Tolisso - Benrahma, Cherki, Fofana - Mikautadze