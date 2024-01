Le Barça se mêle à la course pour une pépite suédoise

Malgré ses difficultés économiques, le FC Barcelone n’est pas inactif dans le marché des transferts, loin de là. Après avoir enrôlé Vitor Roque, arrivé cet hiver en Catalogne, la direction catalane continue de prospecter les futurs espoirs planétaires et s’est tourné vers la Suède. En effet, selon les informations de Sky Sports Germany, le Barça se mêle à la course pour s’offrir les services du milieu de terrain suédois Lucas Bergvall, sous contrat avec le Djurgårdens IF jusqu’en 2025.

Néanmoins, l’actuel troisième de la Liga n’est pas le seul à suivre la pépite scandinave : en effet, le média outre-Rhin affirme que l’Eintracht Francfort et l’Inter poussent pour convaincre l’international Espoir des Bleu-et-Jaune (3 sélections, 1 but) à rejoindre leurs rangs. La formation allemande serait même prête à payer un montant compris entre 8,5 et 9 millions d’euros pour le libérer de son année et demi de contrat restante. Le FCB est même plus insistant que les Nerazzurri pour enrôler le joueur de 17 ans cet été.