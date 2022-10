Fenerbahçe - Rennes : les compositions officielles

La voici cette finale du groupe B de la Ligue Europa 2022-2023 ! Les Turcs de Fenerbahçe reçoivent dans leur antre stambouliote le Stade Rennais (rencontre à suivre en direct commenté sur FM dès 18h45). À égalité de points en tête de leur groupe, ces deux formations vont donc se disputer la première place, synonyme de qualification directe pour les 1/8e de finale. Après un match bouillant à l’aller et un spectaculaire 2-2, les Rennais doivent réaliser une très grande performance s’ils veulent s’imposer ce soir chez le leader de Super Lig.

Omari et Santamaria sont toujours out mais Bruno Genesio reconduit son équipe type, ou presque, du début de saison. Les leaders du vestiaire Hamari Traoré et Benjamin Bourigeaud sont bien titulaires, tout comme l’homme en forme du côté des Bretons, Martin Terrier. À la pointe de l'attaque on retrouve Amine Gouiri. Le tacticien portugais du Fener, Jorge Jesus, aligne pour l’occasion lui aussi un 11 de départ classique. On retrouve l’ancien de Chelsea et de l’OM Michy Batshuayi sur le banc tandis qu'Ener Valencia, meilleur buteur du championnat turc (10), est bien titulaire.

Les compositions d’équipe :

Fenerbahçe : Bayindir (c) - Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Aziz, Szalai, - Crespo, Willian Arao, Lincoln - Kahveci, Joao Pedro, Valencia

Rennes : Mandanda - Traoré (c), Rodon, Theate, Truffert - Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier - Majer, Gouiri