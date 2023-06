Inter Milan : Javier Zanetti évoque les dossiers Lautaro Martínez et… Lionel Messi

Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision argentine TyCSports ce mercredi, le vice-président de l’Inter Milan Javier Zanetti est revenu sur le mercato agité qui attend les Nerazzurri cet été. Pour autant, la légende du club s’est voulu confiante quant à l’avenir de sa star Lautaro Martínez, qu’il imagine encore évoluer à l’Inter Milan la saison prochaine. Sans véritable effet de surprise, il a également indiqué qu’il serait quasiment impossible de faire venir Lionel Messi à l’Inter Milan cet été.

«Je suis tellement calme parce que Lautaro est très heureux ici à l’Inter. Je n’ai entendu aucune rumeur sur le Real Madrid, nous ne savons rien à ce sujet, a d’abord confié le vainqueur de la Ligue des Champions 2010, avant d’évoquer par la suite la Pulga. Qui n’aimerait pas avoir Messi dans l’équipe ? Tout le monde aime Messi, mais très peu peuvent se permettre de l’avoir. Nous ne pouvons pas l’acheter car nous devons respecter le fair-play financier. Honnêtement, je ne peux pas imaginer Messi ailleurs qu’à Barcelone, même si je ne pouvais pas non plus l’imaginer au PSG. Barcelone fera un effort pour pouvoir le signer et ensuite cela dépendra de Leo.»

