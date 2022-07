La réponse cash du Bayern Munich au PSG pour Lucas Hernandez

Le Bayern Munich ne s'arrête plus. Cet été, les champions d'Allemagne, marqués par leur élimination en Ligue des Champions face à Villarreal, ont décidé de frapper fort. Ils ont ainsi recruté Sadio Mané, pièce essentielle de Liverpool. Le Sénégalais a dit oui aux Bavarois, quittant donc le club de la Mersey à un an de la fin de son bail. Outre Noussair Mazraoui et Ryan Gravenberch, Matthijs de Ligt va bientôt rejoindre les pensionnaires de l'Allianz Arena. Le Néerlandais est arrivé à Munich ce lundi soir. Il devrait rapidement passer sa visite médicale avant de signer son contrat.

Un joli coup de la part des Bavarois, qui vont faire sauter la banque en déboursant 80 millions d'euros bonus compris. Mais sa venue va avoir de sérieuses conséquences sur certains éléments du groupe chapeauté par Julian Nagelsmann. Alors qu'il espérait devenir un leader défensif dans l'axe, Benjamin Pavard ne sera pas retenu en cas de bonne offre. Son club a fixé son prix à 35 millions d'euros et plusieurs clubs suivent son cas de près. Cet après-midi, L'Équipe a révélé que Tanguy Nianzou Kouassi pensait, lui, à un départ. L'ancien Titi veut du temps de jeu et sait qu'il n'en aura pas autant qu'espéré.

Le PSG est fixé

De son côté, Lucas Hernandez est aussi cité à la rubrique mercato. Vendredi, AS a révélé que le Paris Saint-Germain pensait au polyvalent défenseur international français. Luis Campos et Christophe Galtier, qui voit en lui le joueur parfait pour intégrer sa défense à trois et remplacer Presnel Kimpembe, sont sous le charme. Mais le média espagnol avait précisé que l'ancien joueur de l'Atlético, également observé par le Barça et Chelsea, n'était pas forcément sur la liste des joueurs poussés vers la sortie par le Bayern Munich. Bien au contraire.

Ce lundi, Bild confirme que le PSG et Galtier sont bien intéressés par Lucas Hernandez (26 ans). Mais la publication allemande assure que la porte est fermée à double tour pour le champion du monde 2018. Bild ajoute également que les pensionnaires du Parc des Princes n'ont formulé aucune offre jusqu'à présent pour l'international français. Et si jamais ils tentaient de le faire, le Bayern Munich serait ferme et très clair en indiquant que son joueur n'est pas du tout à vendre. Le PSG est donc fixé. Lucas Hernandez, sous contrat jusqu'en 2024, ne les rejoindra pas. À moins d'un miracle.