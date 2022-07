Bayern Munich : le PSG pense à Lucas Hernández

La suite après cette publicité

Vainqueur de Quevilly-Rouen Métropole (2-0) pour sa première sortie estivale, le Paris Saint-Germain version Christophe Galtier reste, par ailleurs, très actif sur le marché des transferts. Ainsi, si les hautes sphères parisiennes sont déjà parvenues à mettre la main sur Vitinha, arrivé en provenance de Porto, Hugo Ekitike, jeune attaquant prometteur du Stade de Reims, est lui aussi attendu dans les prochaines heures. Et ce n'est pas tout.

Selon les dernières informations livrées par le quotidien AS, la formation Rouge-et-Bleu s'intéresserait désormais à Lucas Hernández, défenseur central évoluant, actuellement, sous les couleurs du Bayern Munich. En pleine négociation avec l’Inter Milan pour s'offrir les services de Milan Skriniar, les dirigeants parisiens ont, en effet, l’ancien joueur de l’Atletico de Madrid en ligne de mire. Et plus précisément Luis Campos, déterminé à l'idée d'enrôler le champion du monde 2018.

Luis Campos veut Lucas Hernández !

Méfiance tout de même puisque la tâche ne s'annonce pas simple. Peu enclin à céder son défenseur, âgé de 26 ans et sous contrat jusqu'en juin 2024, le Bayern Munich, déjà sur le point de perdre Robert Lewandowski, ne fera aucun cadeau au club de la capitale française. Bien au contraire, puisque la formation munichoise aimerait prolonger Lucas Hernández dans les prochaines semaines. À noter par ailleurs que Chelsea et le FC Barcelone ont également montré leur intérêt pour le Français.

Une chose est sûre, si le PSG n'a pas encore transmis d'offre pour le natif de Marseille et a simplement fait part de son intérêt pour le joueur, le profil du joueur du Bayern correspondrait parfaitement au nouveau système, à trois défenseurs centraux, mis en place par Christophe Galtier. Capable de jouer à la fois comme latéral ou comme défenseur central, celui qui est, aujourd'hui, évalué à environ 50 millions d'euros (Transfermarkt) semble parfaitement correspondre à l’actuel champion de France. Une arrivée qui pourrait alors pousser Presnel Kimpembe vers la sortie, lui qui est régulièrement cité du côté de Chelsea...