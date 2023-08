EdF Espoirs : 4 candidats pour remplacer Sylvain Ripoll

Début juillet, l’équipe de France Espoirs se faisaient lamentablement éliminer de l’Euro U21 face à l’Ukraine d’un grand Mykhaïlo Mudryk. Un nouvel échec cuisant pour une équipe pétrie de talents. Un de plus pour Sylvain Ripoll, qui n’a pas résisté, et ce avant même la fin du mois.

La suite après cette publicité

Remercié, l’ex-sélectionneur des Bleuets doit donc laisser sa place. Mais pour qui ? L’Équipe affirme que 4 candidats sont en course pour prendre la relève : Sabri Lamouchi, Jocelyn Gourvennec, Julien Stéphan et Philippe Montanier. Si ces derniers ont tous des dossiers solides, la semaine prochaine, seulement deux d’entre-eux seront finalistes, désignés puis de nouveau auditionnés pour obtenir le poste. Le temps presse, avec les JO 2024 qui approchent à grands pas et un Euro 2025 à préparer.