José Mourinho raconte le moment le plus triste de sa carrière !

Les carrières sont faites de victoires glorieuses et de défaites cruelles. José Mourinho (58 ans) est bien placé pour le confirmer. Libre après avoir été viré de son poste d’entraîneur à Tottenham, le technicien portugais a le temps du prendre du recul sur son parcours. Dans un entretien accordé à Marca, il est revenu sur le moment le plus douloureux de sa carrière de coach : l’élimination du Real Madrid face au Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions en 2012.

« Malheureusement, c'est le football. Cristiano, Kaka, Sergio Ramos... trois monstres complets du football, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ils sont aussi humains. Cette nuit-là est la seule fois dans ma carrière d'entraîneur où j'ai pleuré après une défaite. Je m'en souviens bien... Aitor [Karanka] et moi nous sommes arrêtés devant ma maison, dans la voiture, en pleurant… C'était très dur parce que nous étions les meilleurs cette saison-là. Nous étions la meilleure équipe d'Europe, sans aucun doute, nous avons gagné la Liga en battant tous les records de points et de buts et nous aurions gagné cette finale, je n'ai aucun doute. Ce qui a été le plus cruel pour moi, c'est que lors de la séance de tirs au but, nous avons choisi Cristiano Ronaldo, Kaka et Sergio Ramos, ils étaient des certitudes absolues au point de penalty et les gars qui ont manqué sont ceux qui ne manquent jamais, ça m'a coulé. »