RC Lens : Franck Haise ne voulait pas reporter le match face au PSG

Déjà reporté au jeudi 10 septembre prochain, le choc entre le Racing Club de Lens et le PSG est encore menacé suite aux trois cas de Covid-19 au sein de l'effectif parisien. Une situation qui exaspère quelque peu le club nordiste déjà tributaire de la décision de la LFP de reporter la rencontre au 10 septembre. Dans une interview accordée à la Voix du Nord, l'entraîneur du Racing Franck Haise a avoué qu'il était contre le report du match au 10 septembre, mais que son club avait dû se plier aux exigences de la Ligue sur le sujet...

« J’espère bien qu’on va jouer. Le match a déjà été reporté une fois, alors oui, j’espère qu’on jouera. Une fois de plus, ça ne dépendra pas de nous… J’ai refusé de reporter dans un premier temps. Et puis, à partir du moment où on m’a dit que le match serait reporté… On a alors demandé une autre date, le 23 septembre, qui n’a pas non plus été accordée, » explique ainsi le technicien lensois. Un nouveau report crisperait encore un peu plus le Racing Club de Lens...