Claudio Bravo raccroche les gants

Claudio Bravo (41 ans) annonce qu’il prend sa retraite. Le gardien chilien a révélé sa décision dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Après une carrière longue de 21 ans, marquée notamment par un passage au FC Barcelone (2014-2016), avec qui il a notamment remporté la Ligue des Champions et 150 sélections avec le Chili, Bravo a décidé de raccrocher les gants. Joueur le plus capé de l’histoire de la Roja, le portier a vécu le pic de sa carrière en 2015, année pendant laquelle il a été élu meilleur gardien de Liga en et meilleur gardien de la Copa América, un trophée qu’il a remporté à deux reprises (2015, 2016).

L’ancien Blaugrana a disputé 463 matchs en club chez les professionnels, dont 237 sous le maillot de la Real Sociedad, club pour lequel il a joué pendant huit ans. Pour l’anecdote, le Chilien a même déjà marqué, sur coup franc, pour le club basque face au Gimnastic en deuxième division espagnole lors de la saison 20009/10. Au cours de sa carrière, il aura évolué sous les couleurs de Colo-Colo, de la Real Sociedad donc, du FC Barcelone, de Manchester City et du Real Betis. À 41 ans, Claudio Bravo stoppe donc sa carrière en tant que meilleur gardien de but de l’histoire du football chilien.