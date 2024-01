Al-Hilal : les premiers mots de Renan Lodi

Renan Lodi n’est resté que six mois à l’Olympique de Marseille avant de prendre la poudre d’escampette. Acheté l’été dernier contre 13 M€, le latéral de 25 ans a été vendu à Al-Hilal pour une somme avoisinant les 25 M€. Un nouveau défi que le Brésilien a hâte de relever.

« Je suis très heureux de l’opportunité que j’ai reçue. Je veux remercier le président pour l’effort qu’il a fait. Il y avait d’autres latéraux et il m’a pris. Je suis passé par des championnats où il y avait une grosse concurrence. Soyez sûr que les supporters d’Al-Hilal vont être heureux du jour qu’ils vont avoir pendant les trois prochaines années. Al-Hilal est un club qui dispute des finales et je suis très honoré de porter ce maillot. Attendez-vous à un joueur aguerri, fort, qui veut toujours apprendre. J’ai hâte de parler avec Malcom et de connaître tout le reste de l’équipe », a-t-il déclaré sur le média officiel du club saoudien.