Serie A : l’Hellas Vérone se maintient aux dépens de la Spezia, Claudio Ranieri et Cagliari retrouvent l’élite

La Serie A nous offrait ce dimanche un match de barrage entre le 17ème, la Spezia, et le 18ème, le Hellas Vérone, les deux équipes ayant terminé la saison avec le même nombre de points malgré une différence de buts à l’avantage des mieux classés. La dynamique étant à l’avantage des seconds nommés, la partie s’annonçait particulièrement intéressante entre les deux formations. Et les joueurs de Marco Zaffaroni ouvrait le score très rapidement dans cette rencontre par l’intermédiaire de Marco Faraoni (5e, 0-1). Quelques minutes plus tard seulement, Ethan Ampadu venait égaliser pour remettre les compteurs à zéro (15e, 1-1). Mais les coéquipiers de Marco Faraoni réagissaient tout de suite et Cyril Ngonge signait un doublé pour faire le break (26e et 38e, 1-3).

Au retour des vestiaires, le score ne bougeait pas jusqu’au coup de sifflet final malgré les nombreux changements de part et d’autre et surtout l’expulsion du capitaine des visiteurs (67e). Grâce à cette victoire, l’Hellas Vérone se maintient dans l’élite tandis que la Spezia est reléguée en Serie B. De son côté, Cagliari a décroché sa montée en Serie A dans les tous derniers instants du barrage retour qui l’opposait à Bari. Le club italien retrouve l’élite sous les ordres de Claudio Ranieri, un an seulement après avoir été relégué en Serie B.

