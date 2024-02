Strasbourg - PSG : les compositions officielles

Le championnat de France reprend ses droits après une fin de mercato très animée dans l’hexagone. Au programme de ce match d’ouverture de la 20ème journée de Ligue 1, un duel alléchant entre le RC Strasbourg et le PSG, à 21h, sur la pelouse de la Meinau. Leader du classement (44pts) avec une avance confortable sur Nice (38pts), le Paris Saint-Germain est déterminé à renouer avec la victoire après avoir lâché deux points à domicile contre le Stade Brestois la semaine dernière (2-2). A moins de deux semaines de la réception de la Real Sociedad en Ligue des Champions, les Parisiens voudront également profiter de ce déplacement pour se rassurer et engranger de la confiance. En face, les Alsaciens ont réalisé un début de saison délicat, loin des attentes initiales des dirigeants du club, mais ont retrouvé des couleurs ces deux derniers mois. Et pour cause, invaincus depuis six rencontres, les hommes de Patrick Vieira sont désormais revenus au classement (10e, 25pts) et chercheront à créer l’exploit devant leur public, une semaine après avoir été accrochés sur la pelouse de Clermont (1-1).

La suite après cette publicité

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h. Pour cette nouvelle journée de championnat, Luis Enrique, confronté à de nombreuses absences, mise sur la continuité en maintenant son système de jeu articulé en 4-3-3. Le technicien ibérique a décidé de titulariser Kylian Mbappé en pointe, associé à Marco Asensio et Randal Kolo Muani. Le milieu de terrain est composé de Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte et Fabian Ruiz. Enfin, Carlos Soler est aligné en défense aux côtés de Marquinhos, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez. De son côté, Patrick Vieira, propose un système de jeu articulé en 4-3-3. Confronté au départ en toute fin de mercato de Matz Sels, l’entraîneur tricolore aligne au poste de gardien le jeune Alaa Bellaarouch. L’entrejeu sera composé de l’intenable trio Diarra-Sissoko-Mwanga, tandis que la ligne offensive sera emmenée par Angelô, Moïse Sahi Dion et Dilane Bakwa.

Composition des équipes :

RC Strasbourg : Bellaarouch – Guilbert, Perrin, Sylla, Senaya – Mwanga, Sissoko, Diarra – Bakwa, Dion, Angelô.

La suite après cette publicité

PSG : Donnarumma – Soler, Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Ruiz– Asensio, K. Mbappé, Kolo Muani.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent jusqu’à 90€ offerts et 10€ sans dépôt avec le code FM10 pour parier sur la rencontre Strasbourg-PSG.