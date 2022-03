Ligue 1 : accroché à Reims, Lyon est au ralenti

La 29ème journée de Ligue 1 se poursuivait, ce dimanche à 17h05, avec une affiche prometteuse entre le Stade de Reims (12e, 35 points) et l'Olympique Lyonnais (10e, 41 pts), bien décidé à se relancer dans la course à l'Europe. Au Stade Auguste-Delaune, les Rémois, invaincus lors de leurs quatre dernières sorties en Championnat (2 succès, 2 nuls), espéraient poursuivre leur marche en avant et ainsi se rapprocher de leur adversaire du jour. Une tâche qui s'annonçait malgré tout ardue face à des Lyonnais qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa et déterminés à se racheter après la claque reçue contre Rennes la semaine passée (2-4). Pour cette rencontre, Oscar Garcia alignait donc un 5-3-2 où Kebbal et Berisha accompagnaient Hornby sur le front de l'attaque champenoise. De son côté, Peter Bosz optait quant à lui pour son traditionnel 4-2-3-1 avec Kadewere, Paqueta et Toko-Ekambi en soutien de Dembélé, titulaire en pointe.

La suite après cette publicité

Sous les yeux de leurs supporters, les rouge-et-blanc débutaient parfaitement cette rencontre, notamment sous l'impulsion d'un Konan très actif dans son couloir gauche (2e). Bousculés dans les premiers instants, les Lyonnais s'enhardissaient et Aouar pensait même donner l'avantage aux siens. Esseulé au cœur de la surface, sa reprise en première intention était finalement contrée par le talon de Busi au dernier moment (11e). De plus en plus consistant collectivement, l'OL s'appuyait sur sa maîtrise technique pour travailler au sein de la défense rémoise. Bien en place et attentif, le SDR gardait malgré tout sa cage inviolée sans grande difficulté et se procurait même quelques situations sur phases arrêtées, à l'image de cette tête cadrée d'Abdelhamid (28e). Agacé des décisions arbitrales prises par Johan Hamel, Peter Bosz multipliait quant à lui ses provocations et finissait par voir la couleur rouge (29e). Des tribunes, le technicien néerlandais voyait alors le club champenois pousser juste avant la pause. En vain. Au terme d'un premier acte globalement décevant, les deux formations se neutralisaient (0-0).

L'OL tourne au ralenti !

Tranchant dès le retour des vestiaires, le Stade de Reims se signalait une première fois sur la cage de Lopes mais la tête d'Hornby était bien captée par le dernier rempart des Gones (47e). Piqués à vif, les Lyonnais reprenaient rapidement le contrôle du jeu. Décalé par Paqueta, Gusto centrait, à ras de terre, en direction de Dembélé mais la reprise de ce dernier s'écrasait sur le montant de Rajkovic (50e) ! Dans la foulée, Aouar y allait aussi de sa tentative mais sa frappe était finalement contrée (51e). Une rencontre qui s'enflammait quelque peu et Konan, d'une lourde frappe, mettait Lopes à contribution (55e). A l'heure de jeu, Oscar Garcia apportait du sang neuf avec les entrées en jeu de Doumbia et Locko en lieu et place de Berisha et Kebbal mais la physionomie restait la même. Dominateurs, les Gones se confrontaient à un bloc défensif champenois parfaitement en place et qui n'hésitait pas à se projeter en contre.

Sur l'un d'entre eux, Konan accélérait et centrait fort vers Hornby. En patron, Lukeba intervenait finalement d'un tacle rageur décisif (64e). Profitant d'une légère baisse de régime des visiteurs, le SDR accentuait sa pression mais ne parvenait pourtant pas à déstabiliser une arrière-garde rhodanienne appliquée. Une fin de rencontre qui s'équilibrait largement et malgré l'entrée (tardive) de Reine-Adélaïde (77e), l'OL ne trouvait jamais la faille malgré une dernière frayeur initiée par Aouar qui tombait sur un Rajkovic héroïque (90+2e). Globalement dominé mais très peu inquiété, le Stade de Reims profitait finalement du manque d'inspiration des Gones pour glaner un point. Avec ce score nul et vierge (0-0), le club champenois reste au douzième rang. Mauvaise opération de son côté pour l'OL, désormais dixième mais qui voit Lens, Monaco ou encore Lille creuser l'écart devant. Autant dire que la réception de l’Angers SCO le 3 avril prochain, aura déjà des allures de finale si le club présidé par Jean-Michel Aulas veut accrocher une place qualificative à l'Europe.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI du Stade de Reims

👀 Un coup d’oeil sur le 11 de départ rémois pour ce #SDROL ⤵️ pic.twitter.com/dEsWgShm5L — Stade de Reims (@StadeDeReims) March 20, 2022

Le XI de l'Olympique Lyonnais