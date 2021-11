Wilfried Zaha victime d'insultes racistes après la victoire face à City

Premier buteur de Crystal Palace face à Manchester City lors de la victoire à l'Etihad samedi (2-0), l'attaquant ivoirien Wilfried Zaha a non seulement inscrit son 50e but en Premier League avec les Eagles mais a également permis à son entraîneur français Patrick Vieira d'enregistrer sa deuxième victoire face à une équipe du Big Six après la claque infligée à Tottenham (3-0). Néanmoins, la fête de l'ancien Mancunien a été ternie par ses réseaux sociaux.

En effet, l'Éléphant (23 sélections) a été victimes d'injures racistes sur son compte Instagram après la rencontre et a partagé plusieurs captures d'écran pour alerter les médias britanniques de ce fléau : «La couleur sera toujours le vrai problème, a écrit le joueur samedi, mais ça va parce que je serai toujours noir et fier», avait-il déclaré en story précédant les messages insultants. Pour rappel, Zaha avait affirmé qu'il ne s'agenouillerait plus avant les matches de championnat, préférant des actions concrètes pour combattre le racisme.