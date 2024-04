João Cancelo a reçu des menaces de mort pour sa future fille

Malheureusement dans le monde du football, il y a des supporters qui vont trop loin. Le latéral du FC Barcelone João Cancelo en a fait les frais sur Instagram, après la défaite face au PSG en Ligue des Champions. Le Portugais a été victime de menaces de mort sur sa future fille, qui va naître prochainement.

«Il y a des commentaires sur Instagram souhaitant la mort de ma fille qui va naître. Ils ne me disent pas cela en face, car il y aura des problèmes, mais dans les commentaires, ils disent n’importe quoi. Ils insultent ma femme, ma fille qui va naître et mon enfant. Le monde d’aujourd’hui est cruel et il faut savoir vivre avec ça. Souhaiter la mort d’un enfant est très dangereux. Qu’ils me critiquent en tant que joueur mais ne parlent pas de ma famille», a indiqué le joueur de 29 ans sur ESPN.