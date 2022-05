Real Madrid : Eduardo Camavinga, quarante-cinq minutes de patron

La suite après cette publicité

Ils n'étaient pas dans leur match. La vieille garde de l'entrejeu madrilène était à la peine lors de cette demi-finale retour face à Manchester City, et Carlo Ancelotti l'a bien compris en deuxième période. Le Real Madrid a d'ailleurs joué, à partir de la 75e minute, sans son milieu Casemiro-Kroos-Modric, véritable colonne vertébrale de l'équipe ces dernières années, et étant l'une des clés des nombreux titres glanés par les Merengues sur les dix dernières années. Et s'il y en a un qui est sorti du lot, c'est bien Eduardo Camavinga.

Alors qu'il a remplacé Modric à un quart d'heure de la fin, son impact a été immédiat. Il a apporté tout ce que les joueurs cités ci-dessus n'avaient pas réussi à accomplir : de la fluidité, du mouvement, et de l'inspiration. La presse madrilène ne s'y trompe pas, et même si on peut dire que Courtois ou Rodrygo ont été les hommes les plus décisifs de la partie, le joueur formé au Stade Rennais récolte aussi son lot d'éloges. « Camavinga se couronne », titre Marca. « Du haut de ses 19 ans, c'est un joueur énorme. Il doit jouer plus. Il a apporté ce dont avait besoin l'équipe, de la personnalité dans un moment compliqué », ajoute le média, qui a même mis le Tricolore en photo de ses notes du match, devant le Belge et le Brésilien.

Les médias sont séduits

De quoi confirmer les très bonnes sensations que Camavinga laisse auprès des supporters madrilènes depuis le début de la saison, lui qui les a rapidement mis sous le charme même pendant les moments où il a énormément goûté au banc de touche. AS souligne aussi « sa grande personnalité et met en avant son leadership. Il a été courageux en demandant le ballon, l'utilisant à bon escient et a porté l'équipe. Il a joué dans le rôle de Casemiro et a séché le duo Foden-Silva ». Au-delà de ses qualités techniques qui étaient déjà connues de tous, c'est donc son courage et sa personnalité qui ont marqué les esprits.

Avant-dernier passeur sur le premier but de son équipe et sur l'action amenant le penalty en début de prolongation, il a marqué de sacrés points pour la saison prochaine, où tout indique qu'il pourra postuler à une place de titulaire. Déjà très en vue lors de ses deux dernières titularisations, lors des deux derniers matches de Liga face à Osasuna et l'Espanyol, et durant son entrée en jeu lors du quart de finale retour de C1 face à Chelsea, Eduardo Camavinga peut se tourner vers l'avenir avec le sourire : si tout va bien, le Bernabéu sera son royaume pour la prochaine décennie.