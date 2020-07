Vente OM : Mourad Boudjellal révèle qu'Ajroubi a été victime d'un maître-chanteur

Mohamed Ayachi Ajroudi cherche toujours à racheter l'OM à Frank McCourt, qui ne cède pas pour le moment. L'homme d'affaires franco-tunisien multiplie pourtant les déclarations dans les médias, tout comme Mourad Boudjellal, afin de se mettre l'opinion publique derrière eux, mais aussi pour mettre au clair leur projet de rachat qui semble encore flou. Il faut croire que les deux hommes attirent aussi des problèmes. L'ancien président du RCT a encore accordé une interview, cette fois à RMC, dans laquelle il explique qu'Ajroubi a été victime en ce moment d'un maître-chanteur.

«C’est un maître-chanteur qui a pignon sur rue sur Twitter et qui lui a demandé une somme d’argent, en l’occurrence 60.000 euros, pour ne pas le dénigrer. Il a ajouté: "sinon, je vais donner des infos bidon à des journalistes qui vont te dénigrer". Un dépôt de plainte a donc été fait. On s’est permis de mettre le numéro de téléphone de son épouse et de ses enfants sur les réseaux sociaux, ce qui veut dire qu’elle est harcelée, par des gens qui n’ont pas de bonnes intentions. (...) Il y a une campagne totalement orchestrée, avec des journalistes qui sont souvent brillants, mais qui sur ce coup-là se font influencer. (...) Je vois comment il vit, je connais les moyens dont il dispose. Il ne veut pas étaler. Je connais les gens qui veulent travailler avec lui, c’est un vrai projet», assure Boudjellal.