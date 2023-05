Uruguay : Marcelo Bielsa marque déjà son territoire

La suite après cette publicité

Il était environ minuit, heure française, quand une glacière a enflammé les réseaux sociaux européens et sud-américains. Pour annoncer son nouveau sélectionneur, la fédération uruguayenne (AUF) a fait monter la sauce. Finalement, une petite demi-heure après avoir posté des photos de glacière et schémas tactiques en référence au Loco, la AUF a officialisé la nouvelle. Mis au chômage technique par Leeds, Marcelo Bielsa (67 ans) est le nouveau patron de la Celeste. Le deuxième entraîneur étranger seulement à avoir cet honneur, après Daniel Alberto Passaralla (de 1999 à 2001).

L’objectif de l’Uruguay est clair : entamer un nouveau cycle après l’âge d’or des Cavani et Suarez avec en vue le Mondial 2026 organisé conjointement aux États-Unis, au Mexique et au Canada, en passant par la Copa América 2024. Bielsa, qui sera présenté demain à 17h30 (heure de Paris) dans le stade mythique du Centenario à Montevideo, a d’ailleurs signé un contrat jusqu’en 2026. Il devra ensuite gérer des matches amicaux avant de débuter les éliminatoires du Mondial 2026 en septembre prochain face au Chili (une vieille connaissance) et l’Équateur. Sur le papier, le décor est planté.

En coulisses, comme à son habitude, Bielsa n’a rien laissé au hasard. Avant de parapher son contrat hier, l’Argentin a négocié avec la AUF pendant six mois. Il n’a donné son feu vert contractuel que jeudi de la semaine dernière (sans avoir signé pour autant), après de nombreuses retouches. Lui et son staff (ils seront six à débarquer avec lui) toucheront environ 4 millions de dollars par an, soit environ 3,6 M€. Dans son édition du jour, Ovacion est revenu sur les premières heures de Bielsa en tant que sélectionneur charrua. Arrivé en Uruguay dimanche, El Loco est arrivé hier au Complexe Uruguay Celeste vers 16h, heure locale (21h heure de Paris). Il s’est entretenu avec le directeur des sélections nationales, Jorge Giordano, ainsi qu’avec le président de la AUF, Ignacio Alonso.

Bielsa a ensuite signé son contrat (enfin !), avant de passer le Clairefontaine uruguayen au peigne fin. L’ancien coach de l’OM et de Leeds a pris des notes, beaucoup de notes qu’il transmettra à Giordano. Le média local indique que Bielsa était très minutieux et qu’il n’a oublié aucun recoin du complexe sportif. Il a observé les terrains, les vestiaires, les dortoirs et a même fait un point sur la sécurité. Car Bielsa a clairement fait savoir qu’il voulait des installations imperméables, afin d’éviter toute fuite vers les médias. À peine arrivé, Marcelo Bielsa a déjà montré qu’il était le taulier et qu’il faudra filer droit !