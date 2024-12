Luis Enrique dévoile sa formule magique pour relancer le PSG en Ligue des Champions !

25e de la phase de Ligue de la C1 avec 4 petits points et provisoirement éliminé de la compétition, le Paris Saint-Germain n’a plus le droit à l’erreur et se retrouve plus que jamais dos au mur avant de défier le RB Salzbourg, mardi soir, dans le cadre de la 6e journée. Sur la pelouse de la Red Bull Arena, les hommes de Luis Enrique s’apprêtent, en effet, à jouer une grande partie de leur avenir européen. Présent, ce lundi, en conférence de presse, le technicien parisien - qui succédait à Bradley Barcola - a cependant souhaité faire redescendre la pression.

La suite après cette publicité

Luis Enrique demande à ses joueurs d’insister

«C’est une partie merveilleuse qui nous attend, il y a tous les ingrédients pour un entraîneur et les joueurs d’un club comme le PSG. On a eu la chance de jouer des matchs de haut niveau en Ligue des champions. On a eu de la malchance jusqu’à présent mais l’objectif est de gagner et on sait les risques si on ne le fait pas. Aujourd’hui, personne ne sait le nombre de points nécessaires (pour se qualifier, ndlr), c’est impossible de savoir et on ne veut pas rentrer dans ce jeu, on doit juste gagner les trois matches restants, c’est notre objectif», a tout d’abord assuré l’Ibérique.

Relancé sur le manque criant d’efficacité offensive des Parisiens depuis le début de la saison (1 seul but sur les 60 derniers tirs du club de la capitale), Luis Enrique n’a, par ailleurs, pas hésité à convoquer une certaine divinité en exposant sa «formule magique» : «elle reste très claire, il s’agit de générer encore plus d’occasions que l’adversaire, il faut s’en procurer 20, 25 ou même 30 c’est tant mieux et en concéder le moins possible. Nos statistiques sont bonnes et ce sont elles qui déterminent nos chances de gagner, on doit s’améliorer, on garde confiance et on doit insister, insister, insister». Décidément complice avec le terme, l’ancien sélectionneur de la Roja évoquait à nouveau «sa formule» au moment d’analyser un possible manque d’expérience de son effectif. Un aspect qui avait été soulevé par Bradley Barcola quelques instants plus tôt.

La suite après cette publicité

Une première finale

«Je crois que nos jeunes joueurs ont quand même de l’expérience. Ceux qui étaient là la saison passée ont l’habitude d’un gros niveau d’exigence. J’essaye de tirer le meilleur de l’individu et du collectif. J’adore les matches comme celui de demain, comme à San Sebastian ou à Dortmund la saison passée. Ce sont des matchs où il faut gagner. Je n’aligne jamais mes joueurs en fonction de leur âge mais en fonction de ce que je vois à l’entraînement et en match. Voilà ma formule». Sûr de ses hommes et confiant à l’idée de retrouver cette efficacité face au but, Luis Enrique concluait finalement son intervention en assurant que son PSG ferait tout son possible pour empocher les trois points.

«À ce niveau de la compétition, notre rival a aussi besoin de points, donc ça va aussi définir qu’il aille plus de l’avant. C’est une équipe qui presse beaucoup mais qu’ils jouent haut ou bas dépendra de notre façon de jouer. On a toujours plus eu le ballon que l’adversaire sauf dans un match. Ce que je préfère, peu importe. On peut jouer en transition comme on peut jouer face à des blocs bas, ça dépend de ce que fait l’adversaire». En transition, en contre, en bloc bas, en contrôle… Peu importe le flacon donc, pourvu qu’on ait l’ivresse. Celle d’une victoire ô combien attendue par les supporters parisiens.

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10.Une victoire parisienne 2-1 face à Salzbourg vous rapporte jusqu’à 675€.

Suivez le match SALZBOURG - PSG sur CANAL+FOOT. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.