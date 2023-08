Arsenal veut mettre 8 joueurs à la porte

La suite après cette publicité

Arsenal repart de l’avant. Après un bel exercice 2022-23, les Gunners veulent continuer sur cette voie cette saison. D’autant qu’ils retrouveront la Ligue des Champions. Pour être compétitifs sur tous les tableaux, les Londoniens savent que réussir leur mercato est primordial. Ils savent aussi qu’il leur faut réduire l’effectif qui est aujourd’hui trop important aux yeux de Mikel Arteta. C’est l’objectif prioritaire de leur dernière semaine de mercato.

Plusieurs médias anglais, dont le Daily Mail, expliquent qu’ils comptent se séparer d’environ une dizaine de joueurs et empocher environ 100 M£, soit un peu plus de 117 millions d’euros, grâce à leur grande braderie. Les Gunners comptent sur la vente de Folarin Balogun, auteur d’un prêt réussi à Reims l’an dernier, pour remplir leurs caisses. Arteta ne compte pas sur l’Américain, dont le prix de départ a été fixé à 58,5 millions d’euros minimum. Mais on s’attend à ce qu’il soit vendu plus cher puisqu’il est très courtisé.

Chelsea, Monaco, West Ham, Tottenham et bien d’autres clubs ont coché son nom. Gabriel Magalhaes peut aussi s’en aller. Cité du côté du Real Madrid pour compenser l’absence de Militão, ce qui a été démenti, le Brésilien intéresse des clubs saoudiens. Un départ n’est pas exclu mais Arsenal devra trouver son remplaçant. Kieran Tierney, lui, est courtisé par Newcastle, Aston Villa et la Real Socieidad. De son côté, Brighton vise Albert Sambi Lokonga.

Les Gunners attendent aussi des offres pour les indésirables Rob Holding, Cedric Soares, Nuno Tavares et Nicolas Pepe. Concernant le Portugais qui était en prêt à l’OM l’an dernier, ils espèrent un chèque de 25 millions d’euros. Nottingham Forest a un œil sur son cas. Pour Pepe, une résiliation est envisagée. Mais rien n’est encore acté. Besiktas veut le récupérer. Arsenal, qui a déjà encaissé 46,8 millions d’euros cet été grâce aux ventes de Pablo Mari, Matt Turner et Auston Trusty, compte encore récupérer des euros cet été.