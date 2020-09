La nouvelle merveille belge Jérémy Doku affole les cadors européens

La suite après cette publicité

«Chaque top club européen a Jérémy sur son radar.» Comme le révèle une source interne du RSC Anderlecht ce mercredi à Het Laastse Nieuws, Jérémy Doku (18 ans) est référencé par tous les grands d'Europe. Il faut dire que la précocité de l'attaquant interpelle. Lancé en professionnel en 2018, à 16 ans, le jeune homme s'est tranquillement installé dans le onze titulaire de Vincent Kompany ces derniers mois.

Il est la sensation de ce début de saison en Belgique, avec 2 réalisations en 6 titularisations en Jupiler Pro League avec les Mauves, et, surtout, deux premières sélections avec les Diables Rouges et un but contre l'Islande (5-1, Ligue des Nations). On comprend mieux toute cette agitation.

Prolongation... ou vente record

Il y a deux semaines, la presse belge expliquait que Liverpool avait un œil sur lui. Les Reds ne sont donc pas les seuls. Anderlecht espère toutefois pouvoir le conserver encore quelques temps. D'après Het Nieuwsblad et HLN, son club souhaite prolonger «le plus longtemps possible» son contrat qui court actuellement jusqu'en juin 2022. Les discussions ont d'ailleurs déjà démarré en ce sens.

Doku et ses représentants ne sont cependant pas pressés. Et on les comprend. Au regard de ces récentes performances et du contexte économique lié à la crise du Covid-19, le RSCA ne pourrait pas le retenir en cas d'offre avoisinant les 30 M€. Un tel montant constituerait d'ailleurs la plus grosse vente de l'histoire du football belge. Un de ses courtisans (dont certains en Ligue 1) tentera-t-il le coup dans le sprint final ?