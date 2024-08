FC Barcelone : Thiago Alcantara met déjà tout le monde d’accord

Peu épargné par les blessures tout au long de sa carrière et notamment quand il aura porté le maillot de Liverpool, Thiago Alcantara (33 ans), a décidé de dire stop. Après la fin de son contrat le liant aux Reds, le milieu de terrain espagnol a tranché afin de mettre un terme à sa carrière. Une petite surprise compte tenu de son âge et du fait qu’il n’ait pas perdu l’envie de rester sur les terrains de football. Et justement, sa reconversion a été toute trouvée puisqu’il est revenu dans son club formateur du FC Barcelone où il a rejoint Hans-Dieter Flick son ancien coach au Bayern Munich.

«Thiago Alcántara, qui a récemment annoncé sa retraite des terrains de jeu à l’âge de 33 ans , rejoindra l’équipe de Hansi Flick dans les prochaines semaines pour suivre une formation d’entraîneur. L’ancien footballeur devrait faire partie de l’équipe première de football tout l’été et sera donc l’un des expéditionnaires de la tournée aux États-Unis», informait ainsi le club blaugrana dans un communiqué. Son arrivée avait d’ailleurs été commentée par Hans-Dieter Flic qui été ravi de collaborer à nouveau avec lui : «Thiago Alcantara ? Nous avons beaucoup parlé quand il était à Liverpool. Lorsqu’il a décidé de mettre un terme à sa carrière, je lui ai demandé s’il voulait rejoindre mon staff. Quand il est arrivé, on voit que Thiago est très aimé.»

Déjà apprécié par le groupe

Une popularité au sein de l’équipe catalane qui se fait ressentir. Comme le rapporte Sport, l’apport de Thiago Alcantara est déjà visible. Présent dans le staff pour faciliter les liens avec les joueurs, l’ancien du Bayern Munich et de Liverpool apporte ses connaissances sportives, mais peut s’illustrer sur le plan humain avec une grosse proximité avec les joueurs. Alors que les Blaugranas sont actuellement en tournée du côté des États-Unis, Thiago Alcantara apporte son savoir-faire auprès des jeunes éléments du groupe catalan, notamment avec les milieux de terrain à qui il apporte son expérience.

Le média catalan poursuit en mettant aussi en avant ses qualités de médiateur. Lors d’un entraînement, une situation tendue a été bien gérée par Thiago Alcantara. Un joueur était frustré et avait quitté la séance pendant quelques secondes afin de se diriger vers le vestiaire. Thiago Alcantara l’a alors rejoint pour discuter et le convaincre de revenir après une petite pause, ce que le joueur a immédiatement compris et réalisé. Un problème réglé rapidement et une posture humaine de Thiago Alcantara qui symbolise sa posture auprès du groupe. Admiré par les jeunes joueurs de l’effectif et apprécié, l’ancien international espagnol fait déjà l’unanimité.