Nice s’active pour recruter Joshua Brenet

Ça bouge en Côte d’Azur. Alors que le nouveau tacticien Francesco Farioli a livré ses premiers mots à la tête de l’OGC Nice lundi, l’été s’anime de plus en plus. Kasper Dolberg est en partance vers la Belgique, Anderlecht plus précisément. Khephren Thuram lui, est sur les radars de Liverpool et du Bayern Munich. Renflouer les caisses, c’est bien, renforcer l’effectif aussi.

Ainsi, l’OGC Nice espère boucler l’arrivée de Joshua Brenet. Latéral droit expérimenté de 29 ans, ce dernier est convoité par de nombreux autres clubs, tels que Fulham, le Feyenoord, Besiktas ou encore Fenerbahçe. À l’heure actuelle, les Néerlandais attendraient une somme avoisinant 1,5 M€. Un dossier qui s’annonce compliqué pour les Niçois face à la concurrence pour l’homme aux deux sélections avec les Pays-Bas.

