Real Madrid-Elche : la réaction à chaud de Karim Benzema

Karim Benzema sauveur du Real Madrid. Mal embarqués, les Merengues s'en sont remis au buteur français pour s'extirper du piège tendu par Elche (2-1). Double buteur samedi après-midi, l'attaquant madrilène permet aux siens de s'emparer provisoirement de la deuxième place au classement. Interrogé à l'issue de la rencontre, le héros du jour se réjouissait de cette victoire obtenue sue le fil.

« C'est le travail de toute l'équipe qui est récompensé. Ce n'était pas un match facile, contre une équipe bien organisée derrière. Les équipes en bas de classement viennent ici et nous causent des difficultés. Avec courage on a rien lâché et on prend trois points importants pour nous. La première mi-temps était un peu bizarre, car nous n'avions pas beaucoup de mouvement. En seconde période, avec plus d'enthousiasme, nous avons marqué les buts. Il est important que les joueurs qui viennent du banc apportent des choses et c'est ce qu'ils ont fait, » a ainsi commenté Benzema.