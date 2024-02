Ligue 1 : le Stade Rennais enchaîne contre Montpellier

Le Stade Rennais était en quête de confirmation lors de la réception de Montpellier. Le mercato est passé par là mais comme l’a dit Florian Maurice à Prime Video avant la rencontre, l’idée était de ne surtout pas casser la dynamique. D’ailleurs, aucune des deux recrues (Matusiwa et Seidu) ne démarrait la rencontre, Julien Stéphan privilégiant la bonne formule du moment avec ce 4-4-2 emmené par la doublette offensive Terrier-Kalimuendo devant. À ce titre, le binôme affichait son efficacité d’entrée puisque l’ancien Lyonnais profitait d’un ballon cafouillé par la défense pour ouvrir le score dès la 3e (1-0). Une bonne entame confirmée pendant un gros quart d’heure avant de voir le MHSC revenir doucement dans le match. Les hommes de Michel Der Zakarian avaient réglé leur problème dans l’entrejeu mais ne profitaient pas non plus de l’accalmie rennaise. Passé ce temps faible, les locaux reprenaient du poil de la bête mais il fallait attendre la seconde période pour voir Kalimuendo doubler la mise sur un penalty obtenu par Guéla Doué (2-0, 48e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Rennes 28 20 5 7 7 6 30 25 12 Montpellier 19 20 -5 4 8 8 20 25

Les Bretons avaient fait le plus dur, tout en restant sous la pression adverse, à l’image de cet arrêt de Mandanda sur ce tir de Savanier (52e), et de ce sauvetage d’Omari (56e). Ils répondaient par ce joli mouvement à trois entre Theate, Kalimuendo et Bourigeaud que seule la tête de Jullien pouvait dégager en catastrophe (60e). Puis l’entrant Gouiri pensait sceller le sort de cette rencontre mais son but était finalement refusé (65e). Un tournant dans ce duel puisque c’est bien Montpellier par l’intermédiaire de Savanier qui inscrivait ce 3e but si important dans un match (73e). Rennes se remettait à trembler et échappait même au pire avec le but égalisateur de la nouvelle recrue Karamoh annulé par la VAR (78e). L’entrée de Matusiwa, puis de Seidu, calmait un peu les ardeurs de la Paillade, qui parvenait moins à mettre le danger dans la surface. Mandanda s’emparait facilement de ces nombreux ballons aériens et permettait aux siens d’enregistrer une 6e victoire de suite toutes compétitions confondues (en comptant la qualification aux tirs au but en Coupe de France face à l’OM). Ce n’est pas encore l’heure du renouveau mais les Rennais, 9es, s’affirment un peu plus dans cette première partie de tableau.